ľahký týždeň Petra Albrechta vol.12

O koaličných lustráciách, Vašečkovi, Krajniakovi a o tých ostatných, čo sa tu snažia predstierať, že vládnu.

Súčasná vláda už nevie, ako vykorčuľovať z krízy, v ktorej sa nachádza, tak vinníka tej krízy začala hľadať vo vlastných radoch a niekto si dal tú námahu, že porátal, ktorý koaličný poslanec a koľkokrát sa opovážil kritizovať svoju vlastnú vládu. S prehľadom zvíťazil Kollár zo "Za ľudí", ktorý zhrešil 21x a za ním v tesnom závese sa ocitol podpredseda parlamentu Šeliga z 18-timi pripomienkami. Nikde sa nepíše, či boli vyvodené aj nejaké dôsledky, ale povráva sa, že Kollár musel premiérovi urobiť trvalú a Šeliga je vraj dlhodobo odcestovaný, lebo musí všetky Borisove deti zobrať na výlet, samozrejme v rámci okresu, ak sú v okrese čiernom. Iné "problémy" teraz majú Vašečka a Krajniak. Ejakulát Pošvový sa začal rozčuľovať, prečo by mal potraty platiť zo svojich daní. Preto sa teda pýtam, že aký je mesačný výpadok nezdaniteľných príjmov rímsko-katolíckej cirkvi z milodarov...Asi by sme sa nedivili, prečo sa tak hrnú do otvárania kostolov. Do otvárania kostolov sa hrnie aj Posledný Križiak. Nie kvôli milodarom, ale sa dočítal, že v 18.storočí pri epidémii moru v Trnave ľuďom pomohli modlitby. Začínam sa pýtať sám seba, či je vôbec možné, že toto sme si dokázali zvoliť...Ešteže minister zdravotníctva v tom má jasno. Na tému svojho odvolania sa vyjadril skromne a pokorne, lebo vyhlásil, že nevidí nikoho, kto by ho dokázal nahradiť. Ja za seba hovorím, že nevidím nikoho, kto by ho nahradiť nedokázal. Zistil to aj Sulík a ochotne sa ponúkol, že rezort preberie on. S tým rozhodne nesúhlasím, lebo nedeľných teplých rožkov sa vzdať nehodlám. Premiér zistil, že je čas na ďalšiu tlačovku, na ktorej pobehoval s grafom, na ktorom zase ukazoval, že jedine počas celoplošných testov išla krivka nakazených nadol a dodal, že aj Briti robili také isté opatrenia ako my a sú na tom rovnako. To sa mi veľmi nezdá, lebo oni už majú aspoň všetkých v DSS 2 týždne zaočkovaných. My to vraj dosiahneme na Veľkú noc. V ktorom roku nevedno. Preto sa zvolala porada najväčších vedeckých a odborných kapacít, na ktorej sa zúčastnili predseda vlády, premiér, šéf OĽANO a prišiel vraj aj Matovič. Zhodli sa, že pomôže jedine tvrdší lockdown. Aj moja bývalá mi raz povedala, že by mohol byť tvrdší a ešte dlhší...Ja tvrdím už dlhšiu dobu, že nebyť svetového unikátu menom "lockdown s výnimkami", minimálne 2 tvrdšie lockdowny sme od novembra už mohli mať za sebou. Na záver krátko k meteorologickej situácii. Výrazne sa oteplilo a niekomu, kto triedil balíky sa asi prehrial mozog, lebo miesto smart náramku mi kuriér priviezol 10 respirátorov, bezdrôtový zvonec na bránu a plyšového slona. Takže netreba podceniť ani februárové slnko, ktoré je teplé aj bez jamiek...