Ľahký týždeň Petra Albrechta vol.11

Na základnej škole sme mali učiteľa, ktorý nám raz povedal : "Budete ten test písať dovtedy, kým ako trieda nebudete mať priemer pod 2,0!!!" Nepripomína vám to niekoho?

Priatelia, dostali sme sa na 1.miesto v počte úmrtí na milión obyvateľov... Premiérova posadnutosť celoplošnými testovaniami a zavedením "lockdownu s výnimkami" sa ukázali ako neúčinné, ja by som to dokonca nazval fiaskom. Predseda vlády to ale tvrdohlavo odmieta, neustále mekoce niečo o nezakúpených testoch, pobieha na tlačovke s tabuľkami alebo grafmi a uráža takmer každého. V tom lepšom prípade sa niekam zašije aspoň na týždeň a venuje sa statusom na FB. Keď sa začneme tešiť, že máme od neho pokoj, objaví sa ten, ktorý má v kolónke o zamestnaní napísané, že je minister zdravotníctva. Už x-tý týždeň po sebe máme denne nad 100 úmrtí na Covid a on hovorí o miernom zhoršení krivky. Preto radšej resp. namiesto pandémie začne "riešiť" interupcie (zase raz...) a presadí zákon, podľa ktorého vek ženy nad 40 rokov nebude indikáciou toho, aby jej interupciu preplatila poisťovňa a ešte pokrytecky dodá, že odmieta diskrimináciu žien na základe veku. Zdalo by sa, že Krajčí už vystrieľal zásobník "nápadov", ktoré spasia tento národ, ale to by sme ho podcenili alebo dokonca urazili, takže sa ešte rozhodol, že čo sa týka prednostného očkovania, zaradil do kritickej infraštruktúry aj kňazov!!! Tiež sa tešíte na moment, keď vám vakcínu miesto usmiatej sestričky pichne starý zoschnutý farár? Ja teda prenáramne. Aby sme nezabudli aj na to, že tu existuje aj "konštruktívna" opozícia. Operetník drážďanský sa zaskvel výrokom : "Mali by sme tých ľudí v nemocniciach začať aj liečiť!". Konečne argument hodný bývalého premiéra. Veď personál v špitáloch podľa neho asi hrá od rána do večera a potom aj v noci piškvorky. Ak vám chýbal odborník na únosy Vietnamcov a napudrované nosy, dočkali ste sa. Žiada totiž, aby ústavný súd vyhlásil za protiústavný paragraf zákona hovoriaci o povinnom ukladaní trestu prepadnutia majetku. Podľa neho a 30-tich poslancov SMER-u ide o krutý a nehumánny zákon. Celkom tomu rozumiem, lebo toľko prepadnutých jácht, víl a miliónov na účte nadobudnutých vlastnou hlavou a hlavne poctivou prácou, by rozplakalo dokonca aj mňa. Ešteže tu máme stále aj kapitána Andreja, ktorý vlastnou hlavou na TA3 vyjadril svoj názor na očkovanie. Vyhlásil, že on sa vyhýba očkovaniu aj testovaniu, lebo sa cíti v perfektnej kondícii, berie určité vitamíny a nemá rád, keď do neho pichajú. Hneď chcel moderátorovi ukázať jazvu. Predpokladám, že tú po lobotómii, ktorá jednoznačne nedopadla úspešne. Od televízora by som rád vypadol aj na chatu a isto nie som sám. Bohužiaľ podľa poslanca Holého, ktorý si lietal do Veľkej Británie hore-dole bez výnimky, testu a karantény, nemali by mať chatári dovolené na chaty chodiť, lebo nie je možné kontrolovať, či tam dodržiavajú hygienické nariadenia. Milý Štefan, jediné, čo tam tí ľudia chcú ísť urobiť je to, že sa ožerú do nemoty, lebo už majú po krk drístov takých, ako si ty a tebe podobní... Nechcel som sa rozčúliť, priatelia, lebo ja sa cez pandémiu nenudím, akurát nechápem, prečo má kilo ryže z Tesca 3856 zrniečok a kilo ryže z Kauflandu 4127... Záverom obvykle k počasiu. Nastal strašný odmäk, takže iglú, v ktorom píšem tento blog, sa na mňa pomaly zrúti, takže idem snehuliakovi vedľa mňa odhryznúť nos a pôjdem pomaly domov. Sused bol u starého otca v pálenici...