Ľahký týždeň Petra Albrechta vol.10

O tom, kto tu vládne alebo nevládne, o sypaní si popola na hlavu v ĽSNS a aj všeličom inom, takže poďme do toho...

O mesiac bude už pomaly rok od volieb, ktoré mali hlavne podľa ich víťazov priniesť zmenu. Či to tak je, každý si urobí obrázok sám. Uplynulý týždeň nám ukázal, že to tak asi nie je. Najskôr predseda vlády pre francúzske noviny narieka nad Sulíkom, ktorý pre zmenu pre slovenské noviny spomína predčasné voľby, dievky zo SAS a Za Ľudí si cez média vykrikujú nejakú miliardu a Boris nevylúčil spoluprácu s HLASOM. Nuž, z tohto mi ide hlava do vývrtky a jediné, čo ma prekvapuje je Kollár, lebo je to asi prvýkrát, čo niečo nevylúčil. Doslovne. O tom, ako to tu funguje, resp. nefunguje, svedčí aj fakt, že na rokovanie o uvoľnenie opatrení pán premiér ani neráčili prísť a Sulík ani nehlasoval. Nepíše sa nikde, kde bol Boris, ale nedá sa vylúčiť, že niekde vylučoval. Podstatné je, že opatrenia sa uvoľnili radikálnym spôsobom!!! Otvorili sa záhradkárstva!!! Snáď sa to ešte mohlo spojiť s legalizáciou marihuany, lebo tá, na rozdiel od paradajok a papriky by národu zlepšila náladu, niektorým odvážnym aj stav účtu. Minister zdravotníctva mal potrebu sa okrem tlačoviek angažovať aj v personálnych rošádach vo vedení VÚSCH a to tak razantne a odborne, že dovtedajšieho riaditeľa, mimochodom profesora kardiochirurgie, nahradil vyštudovaný hutník. Treba uznať, že v tom vidím istú logiku, lebo po nástupe hutníka do tejto funkcie nebudú pacienti trpieť nedostatkom železa v krvi. Toto isto schváli aj predseda vlády, lebo ten by Krajčimu schválil, aj keby tam dosadil archeológa. Mimochodom, Igora v poslednom čase trápi aj to, že sa na Slovensku rodí málo detí. Ja vidím východisko vo vakcíne na Covid, lebo Dominika Cibulková sa pochválila, že uvažuje nad ďalším potomkom. Snáď ho nepočala v prvej línii... Akosi sa to začína vyjasňovať aj u zeleno-hnedých, lebo jeden Miňo sa verejne ospravedlnil za hod dlažobnej kocky na cieľ a ten druhý povedal, že Vocca trpí paranojou a navyše odlieval peniaze zo straníckej kasy Mikovčákovi. Zlé jazyky však tvrdia, že tie peniaze šli na nedoplatky za teplú vodu do vírivky. Opozícia ďalej kuje pikle za predčasné voľby a súdruh predseda sa zase raz rozohnili a vyzvali novinárov, aby mu našli aspoň jednu kauzu, do ktorej je SMER zapletený. Ja vyzývam jeho, nech mi nájde aspoň jednu, do ktorej SMER zapletený nie je. Pandémia, ktorá naďalej ničí zdravie aj živobytie mnohým z nás, prinútila sa ozvať aj upratovačky z letiska, ktoré žiadajú premiéra, aby povolil aspoň jeden let Kaliňákovi, pretože keď po ňom zametali lietadlo, z toho, čo povysávali zo sedadiel si zaplatili hypotéky aj dovolenky na Maldivách pre celú rodinu. To je len dôkaz, že doba je ťažká priatelia. Môj strýko včera zistil, že mu z chlieva ušli 2 kozy, ale nakoniec vysvitlo, že je to nedorozumenie, lebo to si len ex-farmárka Monika dala vylepšiť poprsie... Na záver ohľadom počasia. Treba sa pripraviť na tuhé mrazy. Včera nám preto na chatu priviezli metrák uhlia. Bohužiaľ živočíšneho, takže dúfam, že po Kičurovi pustia aj Žigu, lebo každý vagón dreva dobrý...