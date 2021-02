Ľahký týždeň Petra Albrechta vol.9

Nahliadneme do pandemického okienka, potešíme za z návratu kapitána, objasníme záhadu vo väznici atď.

Zdravím Vás priatelia! Ako ste zvládli víkendové testovanie? U nás bolo všetko na jednotku. Problémy vraj boli na základnej škole v Komjatnej, kde testujúci lekár vypil všetku dezinfekciu a v následnom stave beztiaže urobil výter 3x sebe, 2x kostre v kabinete a raz školníkovému jazvečíkovi.K testovaniu sa následne vyjadrili aj pán premiér a to v štýle, že odmieta zmeny v automate, čo odsúhlasili aj koaličné strany, ako aj epidemiológovia a ostatní odborníci, čiže on sám. Ďalej by rád otvoril školy, ale musí sa najskôr kloktať, ale to je drahé, takže nič alebo počkáme na test, pri ktorom sa nejde hlboko do nosohltanu, takže zase nič.Jedinou schodnou cestou sa zdá byť očkovanie, ale nastal problém. Vakcín máme dosť, ale nemáme striekačky. Ešte šťastie, že protidrogová agentúra vie túto komoditu rýchlo obstarať v Pentagone. Okrem protidrogovky bola zase v akcii aj NAKA, v ktorej rukách skončili ex-šéf finančákov Imrecze a oligarcha Brhel, ktorý hneď skončil na psychiatrii so stavom úzkosti. Ak to takto pôjde ďalej, nebudú nám chýbať pneumológovia, ale cvokári. Ešteže Jankovská potrebuje veterinára. Zviditeľnil sa zase aj súdruh predseda, v ktorom sa konečne ozval pravý sociálny demokrat a konečne opustil Hilton. Nikde nepíšu, či tam ostali parkety, ale prázdne ostali všetky mini bary. A aby dokázal, že tým sociálne cítiacim človekom je, vymenil Hilton za byt. Jeho cena je slabých 600-tisíc, ale čert ho ber. Hlavne, aby mal pri sebe stále zubnú kefku, lebo nikdy nevieš... O pár dní sa Hranol objavil v diskusnej relácii na TA3. Po jej zhliadnutí som vyrazil do ulíc s petičným hárkom za referendum, aby už Fico nikdy nebol v TV. Sused na prízemí mi dal hneď 10 podpisov, ale nemal okuliare, tak si myslel, že chcem vyplniť sudoku. Potom som už dostal len 6x na pysk, lebo zbierať podpisy v obchode počas nákupných hodín seniorov sa ukázal ako krajne nevhodný. Trošku mi napravili náladu novinky z Markízy. Očakávané pokračovanie show "Tvoja tvár znie povedome" je už na spadnutie. Účasť prisľúbili Zuzana Belohorcová a Dušan Cinkota, takže sa zdá, že to bude v štýle sex, drogy a rock and roll. Neviem, kto obstará ten rok and roll. Možno aj moderátor Nikodým, ak konečne pochopí, že sa má tvariť prirodzene a nie ako prirodzenie. Nijako nechce zaostať ani RTVS, ktorá obnoví reláciu "Sedeli sme spolu", do ktorej prijali pozvanie Kičura, Gašpar a Žiga. Stále pokračuje aj vyšetrovanie okolností úmrtia generála Lučanského. Bromhexínový Marián sa podujal na rekonštrukciu, okolo krku si zatiahol tepláky a podľa vlastných slov takto vydržal v pohode 15 sekúnd, začo si vyslúžil pozvánku od HBO na natáčanie klasiky "Sherlock Holmes a záhada gumy v teplákoch. O rekonštrukciu sa vehementne hlási aj lupič z Panónskej, ale tu o detailoch médiá mlčia. Komu chýbal primár logopédie z Revúcej, dočkal sa. Uverejnil video, v ktorom dookola opakoval veci ako, že Fico Pellegríniho držal za ruku, ako ho on aj Bugár kryli. Andrej, Andrej a prečo toto vyťahuješ až teraz? Celkom to chápem, lebo keby si to vytáral skôr, tak Imreczemu teraz varíš kakao... Treba ale uznať, že si hovoril asi prvýkrát bez brptov, zakoktania a komolenia slov. Aj keď som sa dopočul, že kým finálna verzia vznikla, tak režisér 2x absolvoval plavbu okolo sveta a kameraman sa stihol rozviesť a znovu oženiť. Aby sme neobišli zahraničie. V Kolumbii majú obrovské problémy s premnoženými hrochmi, ktoré sa tam premnožili, keď ich tam navozil Pablo Escobar. Ničia roľníkom úrodu a tí ich začali v zúfalstve chytať. Došlo pritom k nepríjemnému incidentu, keď si jedného z hrochov pomýlili s naším hlavným hygienikom, ktorý si podpísal výnimku a odletel tam na krátku dovolenku. Domov do Ruska sa vrátil Alexej Navaľnyj, tamojší opozičný politik. Miesto slobody, ale dostal obuškom a ako bonus basu na vyše 3 roky. Môže byť ale rád, že ho nechytili na Slovensku s dvomi gramami trávi vo vrecku.Blíži sa víkend a pravdepodobne aj ďalšie testovanie. Uvidíme, ministrom zdravotníctva snáď opäť prejde duch svätý a tentokrát štatistiky po testovaní natipuje spolu s Lacom Borbélym v Niké...Záverom tradične krátko k počasiu. Výrazne sa oteplilo, takže mnoho pánov by sa aj rado ostrihalo. Kaderníctva sú však zavreté. V Trnave vraj teraz strihá nejaká 11-ročná Klárka, ktorej účes "Na Igora" už nosí polovica Paríža. Takže to skúste v Trnave. Samozrejme len tí, z jej okresu. Ostatní sa strihajte sami doma. Len pozor na uši, chlapci, bude vám padať rúško...Dovidenia o 7 dní.