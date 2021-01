Ľahký týždeň Petra Albrechta vol.8

O Peťovej diéte, operete v Nemecku, Miňovom zrútení sveta, ďalšej nevydarenej tlačovke súdruha predsedu a hrdinskom skutku na pumpe a mnoho iného.

Tiež sa vám zdá, že napriek všetkým zásadám ohľadom držania diéty na sebe nevidíte prvé náznaky plochého brucha alebo úbytku na váhe aspoň 15 deka "vlašáku", ktorý ste si dali v noci na tajnáša? Nevešajte hlavu! Skúste sa obrátiť na HLAS-predsedu, ktorý schudol až tak, že nemal iného východiska a vyrazil napriek zákazu vychádzania do ulíc, konkrétne do tej, kde má krajčíra. Veľmi opatrný nebol, lebo okrem Nového Času ho vymákli aj dánski filmári, ktorí majú lepšie zdroje ako Nový Čas, takže keď Peťo vyšiel z krajčírstva von, na ulici už bolo všetko prichystané na prvú klapku natáčania Andersenovej klasiky "Predsedove nové šaty". Všetko prebiehalo dokonale, až na dieťa, ktoré malo zakričať "Ale veď on je nahý" a zakričalo "Ale veď on je prihriaty!". V podstate sa nič hrozného nestalo. Toto Peťo ustojí!!! Ako ustojí aj fakt, že na Silvestra 2019 ešte ako premiér si odletel vládnym špeciálom na operetu do Drážďan. Som hrdý, že aj ja som finančne na tento jeho kultúrny zážitok mohol prispieť, dúfam, že aj vy. Aj keď on sám sa včera po prevalení celej kauzy vyjadril, že nemá problém tých 10000 EUR uhradiť. Pelle, nehnevaj sa, byť hrdinom teraz, keď to vyplávalo na povrch, je asi také hrdinstvo, ako keď v 16-tich zbuchneš frajerku a keď to na teba vybalí, chvastáš sa, že jej zaplatíš potrat... Ale dôležitá je iná vec, ako mať charakter. Mať jamky. Napätie neutícha ani u hnedo-zelených. Vocca zrušil celej strane e-mailové adresy. Miňo s plačom vyhlásil, že sa mu zrútil svet. Celkom ho chápem. Mne sa takto zrútil svet, keď som mal 13, prestali vyrábať žuvačky Bajo a v Brave bol miesto Žán Klóda na plagáte Janek Ledecký. Hlavu hore, Milan. Tento národ je taký hlúpy, že o necelé 4 roky budeš mať okrem nového mailu stále aj poslanecký plat. Ďalším, ktorému sa pomaly, ale isto rúca svet, je aj súdruh predseda. Jemu sa nerúca prostredníctvom zrušeného e-mailu, ale prostredníctvom žien. Tentokrát to nebola Monika Tódová, ale Gabča Kajtárovie. Hranol si prichystal na tlačovku schému, podľa ktorej je bývalý špeciálny prokurátor Kováčik úplne nevinný. Ja keď som tú tlačovku videl, hneď som si spomenul na film "Marečku, podejte mi pero", konkrétne na scénu, kde Sovák ako Kroupa st. rysuje na tabuľu trojuholník a Abrhám ako profesor sa ho opýta : "A jak víte, že strana C vede právě tudy?". Kroupa dostal 5-ku a Hranol radšej z tlačovky ušiel. Neušiel ale neborák, ktorý chcel vbehnúť do Národnej rady so sekerou v ruke. Obhajoval sa tým, že keď sa nedá zaťať v krčme, chcel to skúsiť v parlamentnom bufete. Aby sme trošku odbočili od politiky. Máme len január a už je tu prvý adept na hrdinský čin roka! Na Panónskej, pri prepade benzínovej pumpy akási odvážna žienka zdržala páchateľa až do príchodu polície orálnym sexom. Malo to veľký ohlas! Na druhý deň stáli pred čerpačkou dlhé zástupy lupičov, dokonca aj súdruh predseda poďakoval pani z pumpy za kus dobrej roboty! Ostáva záhadou, kde bola tabuľa s nápisom "Zákaz fajčiť!". Povráva sa, že ju má doma v spálni majiteľ pumpy, lebo takmer vyhoreli, keď ho žena fajčila a zaspala... Pandémia nás naďalej trápi, niektoré okresy si dajú repete v testovaní. Dobrou správou je, že v Číne vyvinuli testy, ktoré budú vyhodnocovať vzorku z análneho otvoru. Zdvihla sa vlna odporu, iba Peťo podporil takéto testovanie, dokonca 5x do týždňa a hneď aj odletel do Pekingu na pilotné testovanie. Na záver krátko k počasiu. Do rána konečne napadol sneh, ale už sa aj začína topiť, takže už hodinu vybieham vonku striedavo so sánkami alebo člnom na chrbte, čo susedia kvitujú na oknách s potleskom v domnení, že sa do paneláku vrátila Elenka Kaliská, ktorá tu kedysi bývala. Majte sa pekne a hlavne sa vyhýbajte benzínovým pumpám. Nielen Covid je hnusoba...