Ľahký týždeň Petra Albrechta vol.7

Toto bol zase týždeň, čo poviete priatelia? Tlačovka súdruha predsedu, na ktorej si ani veľmi nepípol, slovné hlavolamy ministra zdravotníctva, Pelleho geniálny plán s referendom a iné perličky tentokrát výnimočne len z domova.

Hneď z kraja týždňa sa konečne po dlhej dobe ozval aj Boris a to pekne od podlahy. Vyhlásil, že konfilkty Matoviča so Sulíkom destabilizujú koalíciu. Nechcem byť predpojatý, ale on svojím taxikárčením do lekárne, privátnou "opaterou" v nemocnici a vlekmi na svahu je asi takým "stabilizátorom" ako som ja kuchár, ktorý má pravidelne preplatky za plyn. Keď už sme načali predsedu vlády...Preferencie OĽANO naďalej klesajú. Neviem to z prieskumu. Ale sused kúpil synovi tričko s Matovičom. Spolužiaci mu zjedli desiatu aj obed, kopli ho do zadku a do vlasov mu natlačili žuvačku. Ujovia a tety okolo Igora sa totiž zase dlho-predlho radili, či testovať, či testovať celoplošne, či len v ohniskách. Nakoniec pred novinárov predstúpil Marek, čo má za kamoša ducha svätého a oznámil, že nebude testovanie, ale skríning. No a medzi testovaním a skríningom je asi taký rozdiel ako medzi kópiou a indigom. Akurát to ešte má upgrade, že negatívny test potrebujete už aj do lesa. Čiže teraz je to super. Ak nájdete obchod s potravinami niekde v hore, ste v pohode, lebo do obchodu vám test netreba. Kontrolovať testy v lese budú medvede, ktoré si dali v októbri silného turka a teraz nemôžu drichmať, no a 7 jazvecov, ktoré to podpísali ako brigádu. Súdruh predseda sa nám konečne vrátil z karibiku. Asi chcel pôsobiť oddýchnuto a plný energie, ale na tlačovke z neho Monča Tódovie urobila dokonalého mumáčika. Nebyť zostatkového trstinového rumu v krvi, asi by sa aj rozplakal. Ale hneď sa vzchopil, lebo ohľadom testovania prehlásil, že on si v nose 18-ročnou dievčinkou, čo je len študentkou na strednej škole, špajdlou špárať nenechá. Nuž, neviem, či neurobil chybu, lebo sa môže stať, že sa mu v base budú špárať inde a nebudú to 18-ročné dievčinky. Nelenil ani jamkolíci Peťo, ktorý sa rozhodol pre geniálny ťah, že celoplošné testovanie spojí so zbieraním podpisov na vyhlásenie referenda. Pelle, Pelle...Len pred časom si fňukal, že nepodporíš testovanie, lebo je to rizikové, nakoľko sa tam môže nakaziť ešte viac ľudí. No a keď to testovanie spojíš s tým zbieraním autogramov, na záchrannú akciu tvojho zadku a zadku celej tej tvojej zlodejskej čvargy, nakazí sa tam ľudí menej??? Ešte aj tvoj ex-súdruh predseda ťa s tým poslal do psej matere, kvôli čomu ho Larryho mama uhryzla na tlačovke pod kecpultom do členka. Testovanie opäť preverí pripravenosť nielen zdravotníkov, ale aj polície. Tá sa musí spamätať z ťažkej straty na Policajnej akadémii. Museli ju totiž opustiť Hightower a Tuckleberry alias Blaha a Chmelár. Blahu obvinili, že spôsobil nedávne zemetrasenie tým, že mu v kabinete padla na zem busta Lenina a Chmelár gombíkom postrelil upratovačku, keď sa mu odmietla vŕtať prstom v nose. Veľké problémy musí riešiť aj sám Vocca! Opustili ho jeho najvernejší. Uhrík, Mazurek aj Ďurica sa vzdali podpredsedníctva v strane, lebo pgedseda si bez ich prítomnosti nedemokraticky predĺžil mandát aj na pobyt v base. Neoficiálna verzia, ale znie, že už zo svojich platov odmietali prispievať do straníckej kasy, lebo sa budú Lívii skladať na kočík, plienky a alimenty. Touto radostnou správou sme sa dostali až k záveru dnešného výplachu vašich telesných dutín. Záverom tradične krátko k počasiu. Priatelia, že mrzne, neznamená to, že sa budete po Oravskej priehrade voziť autom a preboríte sa!!! Poistka sa síce vzťahuje na zrážku so zvieraťom, ale kapor medzi ne rozhodne nepatrí...Dovidenia a opatrujte sa na tom skríningu!