Ľahký týždeň Petra Albrechta vol.5

Milí moji drahí a snáď už po Silvestri aj triezvi priatelia. Prvý týždeň roku 2021 je za nami, verím, že úspešne, aj keď veľmi istý si tým nie som, pretože dianie u nás aj vo svete svedčí asi o opaku, ale zhrňme si to nižšie...

Udalosťou č.1 bola a aj stále je samovražda ex-šéfa Polície Lúčanského. Ja, keď sa na túto vec pozerám zo všetkých možných uhlov, dokonca aj z toho streleckého, ktorý Dzurilla zmenšil Espositovi na Kanadskom pohári 1976, musím si ťukať na čelo. V čase, keď umiera denne na Covid do 100 ľudí, Nitra je na pokraji kolapsu, tak celý národ ide riešiť chlapa, o ktorého masle na hlave sa písalo aj hovorilo už veľmi dlho. Nechce sa mi túto frašku detailnejšie rozoberať, lebo už len pri pohľade na Kaliňákov odznak ALL FOR MILAN, ktorý mal pripnutý na Lučanského pohrebe, sa raňajky zo mňa vehementne pýtajú von. Takže sa poďme povenovať iným témam. V našom kostole došlo na "Tri Krále" k nepríjemnému incidentu. Prišli len Melichar s Baltazárom!!! Keď sa ich farár opýtal, prečo prišli len dvaja, Melichar sa rozplakal a povedal, že Gašpar je v base. Nemenej smutnou témou sa stal aj istý poľovník, ktorý si na poľovačke pomýlil 4 kone s jeleňmi. Políciu presviedčal, že to nebol on, ale Margita Figuli, strieľajúca na 3 svoje gaštanové kone. Pandémia si našla aj šéfa RTVS Rezníka, ktorý pohotovo zareagoval zaradením "Nemocnice na okraji mesta" a "Doktorom Živagom" do vysielania. Markíza tiež nezaháľa a prezradila svoje budúce "projekty". Okrem Superstar a vynovenej show "Tvoja tvár znie pozitívne" nás čaká nová séria ságy "Oteckovia", do ktorej angažovali tvorcovia aj predsedu parlamentu. Pod podmienkou, že žiadnu z herečiek neodvezie do lekárne. Ja osobne sa najviac tešim na 13-te pokračovanie "Farmy". Od Nového roka spávam na slamníku, na balkóne chovám kozy s ovcami a susedia ma začali oslovovať hospodár Martin. Po tejto "ponuke" Markízy, chráň nás boh pred predčasnými voľbami...Ani v zahraničí nebola nuda. Alžbeta II. zakázala princovi Harrymu položiť vence na vojenský pomník so slovami, "Buď je s nami alebo nie", čo mi veľmi pripomenulo českú komédiu "Nezlobte dědečka!". Severokórejský vodca Kim stále tvrdí, že v jeho krajine ešte nik neumrel na Covid. Zato v Pekingu sa zrazili 2 bicykle a táto tragédia si vyžiadala takmer 35-tisíc obetí. V USA momentálne rezonuje hlavne téma obsadenia kongresu prívržencami Donalda Trumpa. Tu u nás rezonuje téma dvoch bratov, ktorí obsadili vínnu pivnicu svojho otca a už týždeň nedokážu sformulovať svoje požiadavky. V kultúre nič nové, akurát Miko Hladký v rozhovore spomínal, že pri prvom koncerte Gladiátoru bubeník zapichol paličku do oka nejakému dedkovi. Tým pádom som pochopil názov ich albumu "Tretie oko". Ja som sa včera ráno potešil pri pohľade z okna! Myslel som si, že nejaký milovník stavebníctva postavil repliku šikmej veži v Pise, ale to len Mara Fojtíčka v hlbokom záklone do seba hádzala pri venčení psa svoje ranné poldeci. Náladu mi ale vylepšila novinka, že v tomto roku ušetríme na elektrine 3,8%, čo je super, lebo keď Igor Tóth mal v ruke elektronickú tužku, mal som nedoplatok 1200 EUR. Keď už sme pri hokeji, treba sa tešiť, že do zámoria putújú ďalší Slováci.Polovica ĽSNS totiž podpísala zmluvu s tímom Chicago Blackhoax.. Ďalej sa mi strašne páči aj nová hra našich politikov. Volá sa "Podávanie trestného oznámenia". Podľa mňa jediný, kto ešte žiadne nepodal, je poslanec Krupa, ktorý svoje prvé aj posledné slovo povedal, keď mal 15 rokov. No a viťúz Sulík!!! Ten si ide bomby! V čase najväčšej koronakrízy si odletí do Dubaja a navyše tvrdí, že tam nemal signál. To asi netreba komentovať. Rovnako ako Harabina bez rúška na pohrebe Lučanského, rovnako ako výnimku na netestovanie vicepremiéra Holého..Napokon, sme si všetci rovní, však? Na záver tradične počasie. Do rána prituhlo, takže cestou do obchodu som ráno skočil Lutza, Salchowa, dokonca aj Ritbergera, doma som si našiel sms od Hildy Múdrej s textom "Máš talent ako Ondrej" a Jožko Bednárik mi z neba poslal mail "Peter, máte bohovské kroky, choďte na Broadway!" Lúčim sa priatelia už trošku vážnejšie, lebo vážna je aj doba. Dávajte na seba pozor! Buďte zodpovední a seďte doma na zadkoch...Dovidenia o 7 dní...