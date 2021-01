Ľahký týždeň Petra Albrechta vol.4

Máme ho za sebou. Asi nezaškodí dodať, že konečne. Rok 2020, si totiž charakteristiku, že bol a nič iné, asi ani nezaslúži. Jediným pozitívom, ktorým sa zapíše do kroniky tohto národa bolo snáď len to, že SMER nevyhral voľby.

Hlavnou témou bohužiaľ stále zostáva pandémia, ktorá zasahuje do všetkých odvetví našeho života. Šport nie je výnimkou. Nemecká juniorská hokejová reprezentácia mala na MS vo svojom kádri toľko pozitívnych členov vo výprave, že dodatočne boli nominovaní aj Derrick, Merkelová a Hugo Boss. Asi to boli skutočné posily, lebo porazili aj našich chlapcov. Okrem hokeja sa Covid dotkol aj lyžovania. Nie toho vrcholového, čoho dôkazom je Borbély v reklame s Petrou, ale toho rekreačného. Boris si u Igora už pred nejakou dobou vymohol, že vleky sa napriek pandémii pustia. No a my sme národ lyžiarov samozrejme. Zákaz vychádzania pre lyžovanie predsa neplatí. Lenže na Silvestra tesne pred polnocou sa vláda rozhodla, že sa strediská zatvoria. Bol to dosť nečakaný krok, pretože pár nadšencov lyžovania strávilo poslednú noc roka uprostred vleku resp. na lanovke, zlé jazyky tvrdia, že tam visia doteraz. Okrem športu korona dlhodobo zasahuje aj gastro prevádzky a všetko čo s nimi súvisí. Zima je pravidelne obdobím zakáľačiek. My sme neboli výnimkou. Lenže sviňa začala robiť problémy, lebo pred opustením chlieva sa dožadovala antigénového testu aj vakcíny. Strýko ju nakoniec ukecal na kapustnicu, poldeci a verše básne "Prasačí MOR-ho. Politika sa pandémii tiež nevyhla. Poslanci sa zase vytiahli.Kvôli odhlasovaniu zákona o predĺžení núdzového stavu mohli prísť do pléna aj pozitívni zákonodarcovia, lebo sa v parlamente natiahla fólia. Pár poslancov si na svojich miestach duchaplne začali sadiť priesady paradajok, uhoriek a inej zeleniny. Pôvodne sa malo hlasovať online, ale poslanec Mizík neovláda prácu na PC, ako je už dlhšie všetkým známe. Jediný, kto si z Covidu nerobí ťažkú hlavu, je súdruh predseda, ktorý sa nám opäť prihovoril so svojimi postrehmi v slušivom obleku a s percentami alkoholu v krvi, ktoré má momentálne aj jeho strana. Až na druhý deň vysvitlo, že je v Dominikánskej republike, ako správne sociálne orientovaný občan. Je zaujimavé, že v novembri vybľakoval na proteste, že rúško je obmedzovaním slobody, ale na nákupe v Dominikánskej republike mal rúško nasadené podľa učebnice. On sám svoj pobyt v exotike odmieta a tvrdí, že to on je na kontroverznom a chúlostivom videu Verešovej. Je to možné, lebo miesto Eva jej asi 10x povedal Majka. Bežní ľudia tu ale žijú svoj bežný život. Tí bohabojní na Orave dokonca aj napriek zákazu zamierili do kostola, na čo zareagoval aj ústav akadémie vied, keď s okamžitou platnosťou vylúčil pieseň "Na Orave dobre, na Orave zdravo" z kultúrneho dedičstva národa. Zaplať pánboh. Každoročne sa vyhodnocuje, aké mená najčastejšie dávali počas roka rodičia svojím novonarodeným potomkom. Rezonujú aj tradičné, ako Ema a Jakub, ale aj Rolex, Andromeda či Fabiola alebo Infinity, čo je dôkazom, že Covid začína napádať aj mozgové bunky. K počasiu len toľko, že konečne som si užil zimu. Cestou autobusom. Nastúpila totiž slečna s takými umelými riasami, že jedným mrknutím oka spôsobila snehovú búrku. Šofér ohlásil nasledujúcu zastávku Ojmjakon-Verchojansk, my sediaci vzadu sme rozložili ohník, jeden penzista si začal flambovať pravé lýtko a staršia pani z obedára ochotne ponúkala zemiakový knedlík a kapustu. Deti si mohli konečne postaviť snehuliaka a zahrať hokej na skutočnom ľade. Počasím by som sa ako tradične rozlúčil, priatelia... Vykročte do roku 2021 tou správnou nohou a utešujme sa tým, že nikdy nie je až tak zle, aby premiér Sulíka neobvinil, že v obchode mali nesprávne zahnuté banány.