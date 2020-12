Ľahký týždeň Petra Albrechta vol. 3

No a je po paráde!!! Vianočný stres, nákupy, upratovanie trvajú každoročne takmer celý december, napriek tomu, že samotné Vianoce trvajú tak cca 3 hodiny. Mne týmto pádom akosi celý zmysel najkrajších sviatkov v roku vždy uniká..

Tieto sviatky boli a aj sú špecifické, takže sme ich museli stráviť v bubline. Ja osobne som išiel príkladom a kúpil si 150 ks žuvačiek HUBBA BUBBA, ktoré žujem tak poctivo, že včera sa mi podarila bublina, do ktorej som zavrel celé poschodie, upratovačku aj chlapa, čo roznáša letáky. Ešteže suseda, čo celý život štrikuje, bublinu prepichla. Bola to taká šupa, že nahluchlý pyrotechnik z vedľajšieho domu vyhodil z domu delobuch a 5 ručných granátov v domnení, že už je Silvester. Vynaliezavosť ľudí počas zákazu vychádzania nepozná hraníc. Kolega z Hriňovej ožral celú rodinu cez videohovor takým spôsobom, že ráno o pol tretej mu strýko miesto "nalej", povedal "písmenko, písmenko, písmenko". Už tradične na Vianoce mojou zásluhou trpia naše lesy. Kým som zabalil darčeky, prepočtom som zistil, že v Nízkych Tatrách bola menšia Kalamita. Ale poďme na vážnu tému. V okrese Prešov polícia zaistila 11 utečencov z Afganistanu.Až neskôr vysvitlo, že je to futbalový mančaft miestnej dediny Petrovany, vracajúci sa pod vplyvom alkoholu zo solária. Na východe ešte ostaneme. V sobotu istý Michalovčan nafúkal 4,7 promile, čo vraj zdôvodnil vetou : "Celý život tvrdím, že nealko-pivo je podvod!". V politike je teraz dosť uhorková sezóna. Akurát samozvaný vocca národa a samoliečiteľ odporúčal pozitívne testovanému Matovičovi svoj recept. Mne takto na vojne doktor proti kašľu napísal preháňadlo. Malo to zmysel, lebo týždeň som sa potom bál zakašľať. Cez sviatky sa každoročne hrajú MS juniorov v hokeji. Češi vymenili svoj dlhoročný útok Štěstí-Klika-Náhoda dokonca za kvarteto Teplý-Mužík-Přikryl-Pitlík. Napriek tomu, že situácia ohľadom najbližšej paralympiády je stále neistá, tenisový zväz skúša do štvorhry pár Hrbatý-Skrúcaný. Chcel sa prihlásiť aj Noga, ale nosom prepichol tlačivo, takže ho na úvodný tréning ani nepozvali. V kultúre je to tiež dosť bieda, ak teda nerátam, chlapa, čo mi na Štedrý deň prišiel zahrať pred dvere na husle. Ale ja teraz spávam so štopĺami v ušiach, zabudol som si ich vybrať, takže chudák hral zbytočne asi polhodinu, kým som zistil, že ich mám v ušiach. Aspoň som mu nalial a asi som nebol prvý, lebo mi chcel husle predať s tým, že mu ich cez EBAY predal osobne Stradivari. Záverom ako tradične počasie. Ani v dlhodobej predpovedi nechyrujeme o snehu. Je to v podstate dobre, lebo sa u nás zmenil domovník, ktorý mal na starosti rozpis tzv, snehovej pohotovosti. Ja som s ním chodil na pivo, takže mne ju pravidelne písal v júli. Horšie na tom bol sused abstinent, ktorého nútil sypať na schody soľ každoročne, napriek tomu, že žiadny sneh nenapadol. Ten chudák už bol taký zblbnutý, že už v auguste si kúpil soli pol tony a solil nonstop až do Štedrého dňa. Pravidelne si pritom hundral "Soľ nad zlato" a odniesol do záložne ženine zlaté zuby a otcovu zlatú žilu. Týmto by som sa sa aj rozlúčil, priatelia. Prihlásim sa až v novom roku. Dovtedy dovidenia a NA ZDRAVIE!