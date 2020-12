Ľahký týždeň Petra Albrechta vol.2

Milí priatelia, týždeň s týždňom sa už takmer zrazili rýchlejšie ako kôprová omáčka v závodnej jedálni a ja vám opäť prinášam súhrn (ne)zmyslov, ktoré posledných 7 dní prinieslo a keďže toho bolo zase neúrekom, poďme rovno na vec.

Blížia sa neúprosne Vianoce, čo sa prejavuje vždy zvýšenou frekvenciou hrania skladby "Last Christmas" v rádiu, čo v niektorých rodinách spôsobuje šoky, ako u môjho suseda, ktorý syna ráno budil do roboty slovami "Budíček George", 3-ročnému vnúčikovi miesto "daj si Ham, povedal daj si Wham" a žene pri odchode vtisol na čelo pusu so slovami "Tak večer, Michael". Že sa blížia sviatky pokoja nám signalizujú aj vyduté chladničky, zduté predavačky či poštárky a stanové mestečká pred poštami, ktoré zmiatli Igora Timka natoľko, že aj s kapelou zahájil koncert v domnení,že začala Pohoda. Ešte by som vás rád upozornil na opatrnosť pri vianočných nákupných akciách, lebo jediný skutočný "Čierny Piatok", bol ten Robinsonov. V politike to tiež vrelo na mnohých frontoch. Konzílium odborníkov, pandemická komisia a vláda sa po nekonečných troch dňoch dohodla, že predsa len bude Lockdown. Síce s výnimkami, ale bude. Môžeme ísť na chatu, na lyžovačku, do kostola, čiže zavreli akurát obchody... Sorry, ale to je asi taký "lockdown", ako je Danko primár na logopédii. V kuloároch preto zaznieva, že vraj by bolo dobré vymeniť ministra zdravotníctva. Neviem, či je to dobrý krok, lebo napríklad u nás farárovi vymenili miništrantov a títo noví mu miesto sutany obliekli župan, na čo miestni farníci zareagovali zúrivým fyzickým útokom na velebného otca v domnení, že si z ich príspevkov dal postaviť saunu. Udalosťou týždňa je určite zadržanie Žigu. Chvíľu mi trvalo, kým som sa zorientoval, že nejde o Žigu Jegliča, ale o toho večne usmievavého Peťa, vďaka ktorému o pár rokov budeme v krížovkách slová ako "strom" a "les" hľadať v pomôckach, je to ten Peťo, o ktorom súdruh predseda v parlamente povedali "minister hospodárstva odvádza perfektnú robotu". Začína sa mi páčiť,že každý, o kom toto povedal dostáva na ruky klepetá. Touto cestou sa chcem poďakovať pani Jankovskej a jej hladovke, že konkrétne Žigove klepietka zabezpečila. Teraz už len treba dúfať, že nebude sedieť 2 minúty ako mnohokrát Jeglič alebo raz aj Trnka. Teraz na smutnejšiu tému. Slovensko začína byť krajinou, kde si človek ráno nemôže ísť v pokoji zabehať bez toho, aby ho nejaký oplan nepolial kyselinou. Pavol Rusko o tom vie svoje. Ten mal takú obrovskú chuť športovať, že porušil aj domáce väzenie. Na druhý deň ho na súd viedli policajti s prelepenými očami, čo sa dalo vysvetliť buď tak, že nemohol uveriť vlastným očiam, že ho zatkli alebo sa skrátka nemohol pozerať na takýto smiešny lockdown. Na takéto vtipkovanie nemali chuť sváko Šanta a tak je rozprávková trojica Dlhý (Bodor), Široký (Kočner) a Bystrozraký (Rusko) konečne vo väzbe. Lockdown narušil aj veľkolepé finále show "Zem spieva". Nemám pocit, že táto udalosť slovenský národ odradí od možnosti zaspievať si, lebo aj keď píšem tieto riadky, ,sa z ulice ozýva "Ľudia boží, sem sa, kde ste, liter vodky je na ceste!". Aj som vyzrel vonku, ale fľaša už bola rozbitá a nejaký chlapík pri nej so slzami v očiach spínal ruky k nebu s výkrikom "Radšej otca vidieť krvácať!!!!". Ani mňa toto nejako nevyviedlo z rovnováhy, lebo doobeda som spieval tiež a to s takou intenzitou a zápalom, že predseda bloku zavolal hasičov, lebo si myslel, že horí. Horieť nehorelo, ale pri skladaní vysávača som si rúrou švihol do rozkroku, na čo moje hlasivky reagovali rozsahom výšok niekde medzi "Mama Mia" v "Bohemian Rhapsody" a vreskom páriacich sa paviánov v najlepšom veku a kondícii. Trochu ma ukľudnil pocit, aký máva asi Justin Bieber, keď mu kývajú zástupy zvlhnutých fanyniek. Mne totiž dnes kývali ženy všetkých vekových aj váhových kategórií z paneláku oproti cez ulicu. Nadšene som im kýval tiež. Po cca hodine intenzívneho mávania, keď som mal ruku stŕpnutú ako prvýkrát onanujúci šarvanec, som si uvedomil, že tie ženy mi nekývajú, ale umývajú okná... Záverom už len k počasiu, ktoré je momentálne nestále, ako hladina alkoholu v krvi súdruha predsedu a ani zďaleka nepripomína zimu. A preto len nostalgicky spomínam na treskúce zimné rána, keď mi pri nádychu zamrzli všetky sople v nose. Ďurovi z brúsiarne, ktorý spáva aj v zime pri otvorenom okne, začali drkotať zuby v pohári. Chudáčisko, zľakol sa, že to je budík a v šoku ten pohár hodil von z izby tak nešťastne, že trafil svoju ženu v kuchyni, ktorá sa potom dožadovala odborníka na paranormálne javy tvrdiac, že ju prepadla pri pri príprave hemendexu zúbková víla.Takže so snehom to vidím skepticky, ale ja som skeptik dlhodobo, lebo ako Julo Satinský povedal "Optikovi môžu vziať optiku vždy, skepsu skeptikovi nikdy!" To by bolo asi tak všetko, priatelia. Želám vám všetkým pokojné, a hlavne negatívne Vianoce. Ozvem sa zase pred Silvestrom...Ak zase nebudem vysávať,