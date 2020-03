Po voľbách...

Nenadávajme a nebuďme sklamaní.Väčšina z nás sme tiež len OBYČAJNÍ ľudia, ale niektorí aj OSOBNOSTI.

K voľbám takto.Všetci, čo sme normálni, sme sa obávali spojenia MAFIA+FAŠISTI.To sa našťastie nestalo.Plakať teraz, že PS/SPOLU do parlamentu nepreliezli a viniť z toho Matoviča, je totálne choré.Áno, aj ja by som tam videl radšej Trubana ako Kollára a Matovič asi tiež.Truban s Beblavým sa už podobne ako Procházka totiž videli tam, kde ešte zďaleka neboli...Berme to tak, že nie vždy všetko je ideálne a na 100% tak, ako chceme.Treba sa ďalej tešiť z toho, že kapitán skončil nadobro a že minimálne na roky máme pokoj od HA-RA-BÍ-NA .Mali by sme sa radšej obávať toho, že je tu stále 18 % ľudí, ktorí si myslia, že SMER má stále čo tejto krajine ponúknuť, napriek všetkej špine, ktorá sa od vraždy Jana a Martiny objavila. Mali by sme radšej obávať toho, že je tu stále 8% ľudí, ktorí si myslia, že fašisti sú tí, ktorí to so Slovenskom myslia dobre. .Záver?Dajme tomu šancu a čas.Je tu veľká šanca na zmenu, tak dôverujme tým, ktorí to teraz majú v rukách. Je tam dosť slušných a múdrych ľudí, ktorí si snáď našu dôveru zaslúžia.