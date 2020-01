Prečo v hokeji padáme?

Niežeby som sa tu chcel zase opustiť, ale sa hodnotia druhý deň MS juniorov v hokeji, kde sme slušne povedané, zase raz padli výkonnostne nižšie, úprimne povedané, asi nikdy som sa na našich nepozeral s väčšou hanbou.

.Nebyť Hlavaja v bráne proti Kazachom, tak vypadneme do B-kategórie.

Kopa "odborníkov" tu mudruje o tom, že hrajú deti rodičov, ktorí zaplatia trénerom, aby ich deti pretlačili do zostavy.V poriadku, ale korupcia je už všade.Ak to aj je pravda, môj názor je taký, že celkovo hokej a šport u nás stagnuje hlavne kvôli tomu, že deti asi majú iné priority.Neviem, či som sám, čo si všimol, že úplne zmizli športy na sídliskách!!!Keď som bol sopliak a cez víkend alebo cez prázdniny som nevstal z postele skôr ako o 8-mej, tak sme s partiou skrátka nemali voľný kúsok betónu na tenis, futbal alebo hokejbal. Všetko bolo obsadené od rána do večera.Teraz mám pocit, že sú obsadené od rana do večera tablety a notebooky.Školské ihrisko tu u nás vo Zvolene na bývalom gymnáziu už tak spustlo, že by človek ani nepovedal, že tam boli 2 antukové plochy a dráha na beh aj na skok do diaľky, o rozmlátenom hokejbalovom ihrisku je aj zbytočné písať.A bolo to už v takom stave aj vtedy, keď škola ešte nebola zavretá...Ak existoval v škole predmet, či už na základnej alebo na strednej, ktorý som zbožňoval, tak to bola telesná.Teraz ešte ani nezačne školský rok a 80% detí už má papier od doktora, že nemusí na telesnej cvičiť...

Je možné, že sa v tomto mýlim a moja generácia asi bola "šibnutá", že sme sa často len naháňali po sídlisku a hrali hru na "zlodejov a policajtov", rozhodne si ale pamätám, že pre mňa bol od našich najväčší trest nie týždeň bez televízora, ale veta "týždeň nevytiahneš päty z domu".A to som teda doma fakt trpel, ak chalani mi pod oknami drvili nejaký sídliskový turnaj...Teraz je najtvrdším "trestom" zmenené heslo na wifi.

Takže problém je asi v dobe, v akej žijeme.

Nie v tom, že niekto má viac prachov a niekto menej.

Deti majú stále dve nohy a dve ruky...